Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии с Финляндией

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии с Финляндией, который пройдет 4 июня в рамках подготовки к Евро-2024.

Как сообщает O Jogo, тренерский штаб дал футболисту недельный отпуск после его возвращения из Саудовской Аравии. Также игру с финнами пропустит хавбек «Аль-Хиляля» Рубен Невеш. Оба спортсмена прибудут в расположение национальной команды в выходные.

Сборная Португалии перед стартом Евро-2024 также проведет встречи с Хорватией и Ирландией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе команда Роберто Мартинеса сыграет с Чехией, Грузией и Турцией.