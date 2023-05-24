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Зарубежные

Сегодня, 03:46

Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии станет одним из пяти лучших в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии станет одним из лучших в мире.

«Чемпионат Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Нужно время, игроки, инфраструктура. Я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», — сказал Роналду в эфире телеканала SSC Sports.

В текущем сезоне 38-летний Роналду провел 18 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
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