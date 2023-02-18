0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 02:04

Роналду впервые за 3,5 года сделал две голевые передачи в одном матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал две голевые передачи в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна» (2:1).

Как сообщает Sofascore, 38-летний португалец сделал две голевые передачи в одном матче впервые с 29 сентября 2018 года. Последний раз он это делал в матче серии А с «Наполи» (3:0), когда выступал за «Ювентус».

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 40 очков за 17 матчей. «Аль-Таавун» занимает 5-е место в 30 очками.

Криштиану Роналду. Две голевые передачи Криштиану Роналду помогли «Аль-Насру» переиграть «Аль-Таавун»
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте
Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня
Появились кадры штурма цветочного магазина в центре Москвы
Белый дом рассказал о предстоящем визите Байдена в Варшаву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сын Аленичева: «Я родился с фамилией Аленичев, почему она на меня должна давить? Буду продолжать развивать род»