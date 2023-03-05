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Зарубежные

Сегодня, 15:25

Роналду встретился с ребенком, который пострадал от землетрясения в Сирии

Виталий Косик
Корреспондент
Набиль Саид.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с мальчиком, который пострадал от землетрясения в Сирии.

10-летний юноша рассказал спасателям, что мечтает о встрече с звездным португальским футболистом. В результате землетрясения мальчик потерял отца.

Видео со словами юного фаната распространилось в сети, и его пригласили на матч чемпионата Саудовской Аравии, где встречались «Аль-Наср» и «Аль-Батин» (3:1).

После окончания матча португальский форвард встретился с мальчиком и пообщался с ним.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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