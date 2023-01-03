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Зарубежные

Сегодня, 22:52

Роналду заявил, что хочет помочь в развитии женского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что перешел в клуб из Саудовской Аравии в том числе, из-за желания помочь в развитии женского футбола.

«Рад этой возможности перейти в «Аль-Наср» не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин. Я хочу помочь развивать не только футбол, но и менталитет. Я хочу помочь в развитии многих важных аспектов, начиная с того, что касается женщин. Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда», — сказал Роналду на пресс-конференции.

После презентации, Роналду надел футболку клуба и вышел на поле. Португалец подписал несколько мячей, один из которых отдал девочке на трибуне.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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