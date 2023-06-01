Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:45

Роналду заявил, что остается в «Аль-Насре»

Виталий Косик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Telegram Дзен

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что намерен продолжить играть за саудовский клуб в следующем сезоне.

«Я очень хотел выиграть трофей в этом году, но мы не смогли. Сейчас я настроен только позитивно и уверен, что у нас все поменяется, мы идем в правильном направлении. Будем верить в это и продолжать работать вместе. Я счастлив и хочу продолжать играть в «Аль-Насре». Думаю, что в следующие пять лет наша лига войдет в топ-5 лучших в мире», — приводит слова Роналду пресс-служба клуба.

38-летний португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года.

Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
5
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар
Рекомендации МОК по России усугубили санкции. Парадоксы борьбы против дискриминации
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вьештица назвал самую обсуждаемую в Сербии российскую команду