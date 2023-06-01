Роналду заявил, что остается в «Аль-Насре»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что намерен продолжить играть за саудовский клуб в следующем сезоне.

«Я очень хотел выиграть трофей в этом году, но мы не смогли. Сейчас я настроен только позитивно и уверен, что у нас все поменяется, мы идем в правильном направлении. Будем верить в это и продолжать работать вместе. Я счастлив и хочу продолжать играть в «Аль-Насре». Думаю, что в следующие пять лет наша лига войдет в топ-5 лучших в мире», — приводит слова Роналду пресс-служба клуба.

38-летний португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года.

Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и отдал две результативные передачи.