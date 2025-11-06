Видео
6 ноября, 20:06

Роналду: «У Бекхэма красивое лицо, а все остальное — просто нормально. Я — перфекто, идеальный!»

Анастасия Пилипенко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил сравнение с экс-капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

«У Бекхэма красивое лицо, а все остальное — просто нормально. А у меня — не нормально. Я — перфекто, идеальный! Представь меня в красных трусах на пляже. Думаешь, никто бы не захотел со мной познакомиться? Если бы мы с Бекхэмом шли по Копакабане, к кому было бы приковано больше внимания? Я тебя умоляю... Мне, 100 процентов. И Дэвид это прекрасно знает», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

50-летний Бекхэм — совладелец «Интер Майами», где играет нападающий Лионель Месси. За свою карьеру футболист играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ». В составе «красных дьяволов» он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны и побеждал в Лиге чемпионов. С «Реалом» он выиграл Ла лигу и Суперкубок Испании, с «ПСЖ» — чемпионат Франции, а с «Гэлакси» дважды становился победителем МЛС. За сборную Англии он провел 115 матчей и забил 17 голов.

30

  • serkonol

    безмозглый, зачем слили сульшера? он ведь второе место занял в апл! и это при наличии сильных ливерпулей и челси. про тот ман сити вообще можно промолчать. зачем тен хаг посадил роналду на скамейку? есть разумные ответы? продолжай писать глупости:grin:

    07.11.2025

  • Rutozid

    1. Справедливости ради - к его игровой карьере это не имеет отношения. 2. С точки зрения пиара делает все правильно: он создал этот образ и зарабатывает на нем. Рассуждать в стиле известного 8-кратника ЗМ "я простой парень а вот моя жена знакомы со школы у нас трое детей заведенные естественным способом и только друг от друга" - очень плохо для продаж. В целом, выглядит странно - вроде уже за 40, а всё "красивый/ не красивый". "Мне нужен мужчина, а не мальчик" (с) Ирина Шейк.

    07.11.2025

  • андр

    Футбольный Киркоров :joy:

    07.11.2025

  • Желтый полосатик

    Иногда лучше играть, чем говорить))) "Сказочный долбо.."

    07.11.2025

  • Иванова Кира

    Ария Кристины Рональдовны перед зеркалом... Кто от шпильки до булавки, Кто от туфелек до шляпки - Элегантность сама? От меня без ума И весьма ненормальный Серьканолик седой, Да и фирсыч рябой. Сто автобусов в ряд Неподвижно стоят И гудят машины: "Красоте салют! Леди, как вас зовут?" Вы само совершенство От улыбки до жестов Выше всяких похвал Ах какое блаженство, Ах какое блаженство Знать что я совершенство, Знать что я - идеал.:joy::rofl:

    07.11.2025

  • Иванова Кира

    Пока осуществлялся с кришем половой контакт: Как говорил Семён Давыдов: это факт!:two_men_holding_hands::man_dancing:

    07.11.2025

  • Иванова Кира

    Павлины говоришь?)) Кхе... Да не павлин криш, а петушок)) И гранаты у него не той системы)

    07.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Как говорил товарищ Сухов: "Ну, это вряд ли..."

    07.11.2025

  • Иванова Кира

    Это замечательно, когда он так высказывается, просто душа радуется, когда кристина так говорит и опускает себя глубже в говно...)) Он миллиардер, а для него миллиард это звание чемпиона мира)):joy::rofl: А с Бадром Хари он просто шутил, один раз не тридвараз, а очередной раз, это не первый раз.

    07.11.2025

  • Иванова Кира

    На кристину дрочат только такие старые тридварасы как серька нулевой, корнеев и фирсуч, их в юности опустили и теперь они на девушек смотреть не могут, только на геев)) Радует что дед Спринт нормальной ориентации и поклонник Месси, а не Меркури, Элтон Джона и прочих кристин и борюсиков моисеевых)) Нормальных дедов правильной ориентации поздравляю с Днём Великого Октября, здоровья и успехов)):tulip::tulip::tulip:

    07.11.2025

  • super_bear

    Полный идиот, 100%

    07.11.2025

  • super_bear

    Вот за это я и не фанат Криштиано и никогда не буду. PS. А представь, ты бы шел с Арнольдом в его лучшие годы по пляжу :laughing:

    07.11.2025

  • Фирсыч

    Да понятно, что прикалывается.

    07.11.2025

  • oleg.bob

    Либо он прикалывается, либо полный идиот!

    07.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Бекхем может не особенный и не идеальный, зато точно не заднеприводный.

    07.11.2025

  • marchela13

    Почему то я ненавижу этого нарциза,похож на голубого и в голове много тараканов.

    06.11.2025

  • MMT

    Ну, у подобных дятлов ждут (долго ли, коротко ли), всего-то одного кривого высказывания. И этот недоМостовой его в этом же интервью и сделал - начал что-то про ФИФА, которое "не даст". После такого дороги всего две: либо "копать" под Мостового в "Великие", либо в Спартак.

    06.11.2025

  • Berkut-7

    В красных труселях :rofl: , снился ты мне Михалыч, стоишь и манишь меня , манишь))

    06.11.2025

  • Grinopel

    Все зависит от того, какой ему задали вопрос.

    06.11.2025

  • serkonol

    номернык они такие, безмозглые идиоты)))

    06.11.2025

  • serkonol

    смотри какая у тебя компания единомышленников-безмозглых дебилов)))

    06.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Из караоке интервью дает

    06.11.2025

  • Gordon

    Это его перманентное состояние:)))

    06.11.2025

  • Gordon

    Мда. Он ещё хуже, чем казалось )

    06.11.2025

  • Gordon

    Да!!! Вселенский заговор против Португалии!!! Они и на прошлом ЧМ должны были побеждать, но коварная ФИФА накачала сборную Марокко эфедрином, мефедроном и всей таблицей Менделеева, а португальцам подсыпали в еду специально изобретённого ослепина!!! Криштиану - так вообще вкололи смесь небегина с непопадином! Ещё пиши, ещё! Не все заговоры раскрыты!!!

    06.11.2025

  • андрей андреев

    шея слишком длинная и ты это знаешь.

    06.11.2025

  • NIK7478

    Слова полного идиота! ))

    06.11.2025

  • Stilet525

    Гипертрофированный нарсицизм!

    06.11.2025

  • serkonol

    криш красава!!! прекрасно понимает, что фифа не допустит сборную портов в финал чм. поэтому прикалывается...

    06.11.2025

  • bvp

    Распетушился.

    06.11.2025

