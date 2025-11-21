«Росарио Сентраль» с Ди Марией стал чемпионом Аргентины

«Росарио Сентраль» признан чемпионом лиги Аргентины, так как набрал больше всех очков в Апертуре и Клаусуре. Клуб впервые за 38 лет выиграл чемпионский титул.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) единогласно приняла решение признать «Росарио Сентраль» чемпионом лиги, так как на первом этапе чемпионата команда, в которую летом вернулся Анхель Ди Мария, набрала 35 очков, а на втором — 31. Ранее подобный трофей не вручался.

«На заседании исполнительного комитета было единогласно решено учредить титул «Чемпион лиги» для команды, набравшей наибольшее количество очков», — говорится в пресс-релизе AFA.

В воскресенье, 23 ноября, «Росарио Сентраль» сыграет против «Эстудиантеса» в 1/8 финала Клаусуры.

Также AFA отметила, что чемпионский матч между победителями плей-офф Апертуры и Клаусуры пройдет, как и запланировано. Победителем финала Апертуры в этом году стал «Платенсе», который обыграл «Уракан» (1:0).