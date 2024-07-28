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Российская сотрудница ФИФА — о работе в Ираке и смертельной давке: «Люди ломали себе руки, чтобы проникнуть на стадион с врачами»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Россиянка Ольга Лаева, работавшая на нескольких турнирах ФИФА, в интервью «СЭ» описала работу на футболе в Ираке в январе 2023 года.

— В Ираке проходил в январе 2023 года Кубок залива, и к его организации тоже имела отношение ФИФА, даже Джанни Инфантино приезжал. Первое спортивное событие в стране более чем за 30 лет. Страна, в которой два поколения людей без опыта похода на крупные мероприятия. Как если у нас ходить 30 лет только на «Зенит» — «Спартак».

— Дресс-код на улицах для женщин был?

— Я вообще особо по ним не ходила. Выйти на улицу из гостиницы было нельзя — мы перемещались в бронированных автомобилях с водителем и автоматчиком из ЧОПа. К концу турнира, правда, уже ловили такси с местными. Пару раз вышли в Басре — на ужин в городе. Он кончился тем, что сначала нас окружили на набережной, чтобы сфоткаться. Хотя одета была скромно — кожаная куртка, платок, длинная юбка. А на ужине мы станцевали с подругой — и на следующий день мне показали аккаунт Iraqi Celebrities, и на видео с нашими танцами был уже миллион просмотров. Хотя это скорее напоминало топтание на месте.

У Ирака организаторы не попросят покупку билетов картами. Там их не принимают даже в самом большом магазине города. Нужно учитывать, что в стране могут скопировать билеты и к 60-тысячному стадиону придут 90 тысяч человек.

— Кейс последнего финала Копа Америка.

— В Ираке было безумнее. У стадиона люди стали собираться за сутки и готовиться к штурму, выбивать ворота. Внутри люди накрывались пледами, делая вид, что их не существует. На бетонных ступенях люди в одной тапке — и непонятно, то ли он не может остановиться, потому что умрет в давке, либо у него в принципе нет денег ни на тапки, ни на билет. Моя задача была не допустить их проникновения на медиатрибуну. К нам приходили жены катарских шейхов и просили посидеть, потому что на VIP-местах шейхи дрались за места.

Ближайший медицинский пункт в округе был на стадионе. Когда люди это поняли, то стали специально ломать себе руки, калечить ноги, чтобы вызвать скорую, а она завезла тебя на стадион. А потом можно сбежать в таком поломанном состоянии и смотреть матч. Представь, ты родился — и ни разу не видел свою сборную. Не знаешь, увидишь ли ее еще 30 лет — может, до конца жизни не увидишь. Кто-то перелезал, кто-то через фонтаны переплывал. Журналистов затаскивали из толпы за руки и тут же запирали ворота на железный замок.

Ольга Лаева. «По сути, отказали по цвету паспорта». Рассказ россиянки из МОК — о недопуске в Париж, Трусовой и автоматчиках в Ираке

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