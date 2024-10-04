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Сегодня, 18:11

Российские футболисты финского «Яро» столкнулись с травлей болельщиков во время матча

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Матч между финскими ТПС из Турку и «Яро» из Пиетарсаари в рамках первой лиги был приостановлен в конце первого тайма из-за оскорблений со стороны болельщиков, сообщает портал Yle.

По данным источника, фанаты засыпали оскорблениями российских игроков «Яро» Сергея Лазарева и Сергея Еременко. Отмечается, что провинившихся болельщиков вывели за пределы стадиона. Среди нарушителей оказалось семь человек.

Как отмечает директор «Яро» Тобиас Странд, в нынешнем сезоне игры в Турку трижды прерывались из-за поведения фанатов.

Руководитель ТПС Ким Экроос принес извинения за произошедший инцидент:

«Мы стыдимся и сожалеем, что игроки команды вновь подверглись расистским оскорблениям на нашем домашнем матче», — заявил Экроос.

Футбол

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