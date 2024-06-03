Российские клубы интересуются игроком «Сепахана» и сборной Ирана Юсефи

Футбольный агент Эмануэль Курто рассказал, что российские клубы заинтересованы в приобретении защитника «Сепахана» Арии Юсефи.

«Было несколько запросов от российских клубов по Юсефи. Для иранских игроков российская лига — это отличный опыт», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В сезоне-2023/24 Юсефи сыграл 24 матча за «Сепахан», в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 450 тысяч евро.

Юсефи также является игроком сборной Ирана. За национальную команду своей страны он дебютировал в январе 2024 года.