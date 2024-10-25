Российский бизнесмен Штенгелов может стать владельцем хорватской «Горицы»

Российский бизнесмен Денис Штенгелов может стать владельцем хорватского футбольного клуба «Горица».

Как утверждает издание Sportske Novosti, россиянин планирует приборести клуб до середины 2025 года. Штенгелов намерен начать первые инвестиции в команду уже в текущем октябре.

Состояние 52-летнего предпринимателя оценивается в 1,3 миллиарда долларов, в списке богатейших россиян он занимает 94-е место.

«Горица» основана в 2009 году и выступает в высшем дивизионе чемпионата Хорватии. Лучшим достижением клуба является 5-е место в сезонах-2018/19 и 2020/21. В текущем розыгрыше команда занимает 9-е, предпоследнее место с 8 набранными очками после 10 туров.