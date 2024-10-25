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Сегодня, 17:08

Российский бизнесмен Штенгелов может стать владельцем хорватской «Горицы»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский бизнесмен Денис Штенгелов может стать владельцем хорватского футбольного клуба «Горица».

Как утверждает издание Sportske Novosti, россиянин планирует приборести клуб до середины 2025 года. Штенгелов намерен начать первые инвестиции в команду уже в текущем октябре.

Состояние 52-летнего предпринимателя оценивается в 1,3 миллиарда долларов, в списке богатейших россиян он занимает 94-е место.

«Горица» основана в 2009 году и выступает в высшем дивизионе чемпионата Хорватии. Лучшим достижением клуба является 5-е место в сезонах-2018/19 и 2020/21. В текущем розыгрыше команда занимает 9-е, предпоследнее место с 8 набранными очками после 10 туров.

Источник: ТАСС
ФК Горица

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