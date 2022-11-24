Егор Пруцев: «В Сербии впечатляют фанаты»

19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал «СЭ» о первых месяцах в сербской команде.

— Футбол и отношение к футболу в Сербии сильно отличаются от России?

— Меня впечатляют фанаты. Болельщики ни на секунду не замолкают во время матчей, живут футболом. В городе каждого все знают. Таксисты часто признаются, что они болеют за «Црвену Звезду» и расспрашивают о тренировках, о подготовке к играм.

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч за сербскую команду.