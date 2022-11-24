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24 ноября, 07:30

Егор Пруцев: «В Сербии впечатляют фанаты»

Российский футболист Егор Пруцев рассказал, что его впечатляют сербские фанаты
Гоша Чернов
Корреспондент
Сербские болельщики.
Фото Global Look Press
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19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал «СЭ» о первых месяцах в сербской команде.

— Футбол и отношение к футболу в Сербии сильно отличаются от России?

— Меня впечатляют фанаты. Болельщики ни на секунду не замолкают во время матчей, живут футболом. В городе каждого все знают. Таксисты часто признаются, что они болеют за «Црвену Звезду» и расспрашивают о тренировках, о подготовке к играм.

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч за сербскую команду.

Футбол
ФК Црвена Звезда
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Егор Пруцев: «Адаптация в «Црвене Звезде» была сложной. Два месяца летней подготовки дома — это смех»