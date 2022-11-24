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24 ноября, 07:00

Егор Пруцев: «Адаптация в «Црвене Звезде» была сложной. Два месяца летней подготовки дома — это смех»

Гоша Чернов
Корреспондент
Егор Пруцев (справа).
Фото Соцсети
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19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал «СЭ» о первых месяцах в сербской команде.

— Завершились твои первые полгода в Сербии. Как оценишь их?

— Очень сложная адаптация. Летом я два месяца находился без команды, искал клуб после «Сочи». Тяжело прийти в такую команду, где очень высокая интенсивность, совсем другой футбол. Потихоньку привыкаю. Надеюсь, что в следующем году игровой практики будет больше и я покажу себя.

— Ты пока сыграл лишь в одном официальном матче. Изначально рассчитывал на большее?

— Рассчитывал на большее, но чего я могу требовать от тренера, когда я сам приехал неготовым? Без сборов, два месяца подготовки дома — это вообще смех. Конкуренция очень высокая. Тут не как в России — 20 человек и все, вся команда. В «Црвене Звезде» на матч едут два десятка игроков, все они попадают в заявку. А те пять-шесть человек, кто остается вне заявки, дополнительно тренируются.

— Твоя цель на вторую половину сезона?

— Постоянно быть в заявке и выходить на замену, хоть на 10-15 минут. Может, в Кубке Сербии буду больше времени получать. Зимой наконец-то пройду полноценные сборы с «Црвеной Звездой», поэтому рассчитываю на это.

ФК Црвена Звезда
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