Филин — о переезде в Европу: «Страшно. Пришло осознание, что впервые в карьере буду вдали от дома»

Российский защитник «Эйпена» Александр Филин рассказал, что чувствовал после подписания контракта с бельгийским клубом.

«Было страшно. Начал переживать, как только подписал контракт — пришло осознание того, что я впервые в карьере буду играть вдали от дома. Впереди было неизвестное — новая страна, язык, быт. Я очень часто принимаю решения на эмоциях, не успев толком подумать. В ситуации с переездом в Бельгию это сыграло мне на руку: если бы начал размышлять холодной головой, взвешивать все за и против — скорее всего отказался бы», — приводит Sport24 слова Филина.

Футболист в январе 2023 года перешел из «Химок» в «Эйпен». В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 18 матчей за бельгийскую команду во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Ранее Филин также играл в «Тамбове», «Олимпийце» и «Уфе».