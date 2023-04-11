Российский футболист рассказал, как перешел в клуб из третьего дивизиона Аргентины

Защитник «Соль де Майо» Александр Лузин рассказал о том, как подписал контракт с командой.

— Расскажи, как ты оказался в «Соль де Майо» из третьего дивизиона страны?

— Я побывал во многих странах, и теперь мне это помогает, потому что появилось много контактов. Мы дружим с одним парнем, с которым раньше играли в одной команде. Как-то он у меня спросил, не хочу ли я поехать играть в Аргентину. Я сначала не воспринял это всерьёз, потому что это очень серьёзный шаг. Но он настаивал, что им нужен левоногий центральный защитник. Я же ждал новостей из Словакии, но в последний год оттуда было мало предложений, хотя долго там играл, девушка у меня из Словакии. В итоге я согласился, и мне купили билеты в Буэнос-Айрес, — приводит слова Лузина Metaratings.

Лузин перешел в «Соль де Майо» в феврале. Ранее он выступал в словацих, чешских и австрийских клубах. Защитник является воспитанником академии «Краснодара». В марте ему исполнилось 28 лет.