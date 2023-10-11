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Сегодня, 15:38

Российский футболист рассказал, сколько зарабатывает в чемпионате Гибралтара

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский защитник Яков Шмелев, выступающий за клуб «Лайонс» из Гибралтара, рассказал, сколько он получает в команде.

«У нас бюджет не такой, как в клубах топ-4. Там у ребят минимум 3 тысячи евро в месяц или около того. У нас оклады ниже. Я, признаюсь, пошел на понижение, когда сюда приехал. Сколько получаю? Точную сумму говорить не буду, но это меньше 2 тысяч евро. Если учесть, что мне предоставили жилье, это адекватные деньги», — приводит «Чемпионат» слова Шмелева.

Футболист отметил, что зарплаты в чемпионате Гибралтара выше, чем в четвертой или пятой лиге Испании, а также подчеркнул, что в его команде много испанских тренеров и футболистов.

Шмелев перешел в «Лайонс» в августе 2023 года, до этого он полтора года играл за американский «Мичиган».

В составе «Лайонс» 24-летний россиянин провел 4 матча и не отличился результативными действиями.

Источник: Чемпионат
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