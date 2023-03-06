Российский нападающий клуба из Руанды объяснил, почему уехал из страны

Нападающий «Кийову Сити» из чемпионата Руанды Владислав Кормишин объяснил, почему в 2019-м году решил покинуть Россию.

«Почему в 2019-м уехал из России в клуб четвёртого турецкого дивизиона? Я был в отчаянии. Понимал, что по России двигаться могу только с агентом. История из жизни. Я из Костромы, у меня рядом и «Текстильщик» из Иванова, и ярославский «Шинник». Так вот я знаю людей, которые могут там договориться о моём просмотре. Но когда они узнают, что я просто приеду и никто за меня слово не замолвит, — сразу получаю отказ. Типа «ты извини, нам нужны те, кто бьётся, кто даёт результат». Но вы хотя бы посмотрите игрока! Делать выводы, что игрок не бьётся, потому что у него нет агента... Я даже не знаю, мне тут нечего сказать. С этой системой всё понятно.

Так что понимая всю ситуацию, и что Первая лига — а про РПЛ я даже не говорю — мне не светит, остаются зарубежные клубы. И что как только я туда уеду, российский футбол будет для меня закрыт", — приводит слова Кормишина «Чемпионат».

В феврале 2019-го Кормишин перебрался в «Модафен», выступающий в 4-м по силе турецком дивизионе. Он покинул клуб спустя несколько месяцев. С того момента он выступал за «Ноа» (Латвия), «Иглс» (Мальдивы), «Кыран» (Казахстан), «Баткен» (Кыргызстан) и несколько российских клубов.

В сентябре прошлого года 27-летний нападающий перешел в «Кийову Спортс» из Руанды.