Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин заявил, что собирается получить норвежский паспорт

Футболист выступает за норвежскую команду с марта 2019 года. В январе 2023 года голкипер перешел в «Бристоль», но два месяца спустя вернулся в «Буде-Глимт».

«Я родился в Израиле, поэтому у меня есть паспорт. Я могу там жить. Почему я переехал туда играть в футбол? Я не считался там легионером. Мои бабушка и дедушка до сих пор живут в Израиле. Не нужен шенген, ты можешь спокойно путешествовать по Европе. И упрощённый процесс получения американской визы.

Я вырос в России и считаю себя русским, как не крути. Для меня честь — иметь российский паспорт. У меня очень много родственников и друзей в России. Он даёт ощущение, что я русский. Но тебе не нужен паспорт, чтобы ощущать себя кем-то. Я прожил в России очень важный отрезок своей жизни.

Паспорт Великобритании я получил спустя 10 лет после начала жизни там. Я уехал из Англии и потому, что мне не давали разрешения играть там. И когда смог получить паспорт, все эти проблемы ушли на второй план. Стало намного больше возможностей.

Я планирую получать норвежский паспорт. Он мне нужен для того, чтобы жить в Норвегии спокойно и не думать о завтрашнем дне. Без трудоустройства в Норвегии я не могу жить тут больше трёх месяцев. Для нашей семьи это важно. Чтобы я мог жить тут на постоянной основе», — сказал Хайкин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Хайкин вызывался в сборную России в ноябре 2021 года, но не провел ни одного матча. С тех пор голкипер не привлекался к сборам национальной команды.