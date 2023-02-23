0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:20

Российский вратарь рассказал, как начал сезон в роли капитана в клубе Финляндии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, находящийся в аренде в финском клубе «Хонка», рассказал, как стал капитаном команды.

«Я и в прошлом сезоне выводил команду. У нас было четыре капитана, но основной, возрастной защитник закончил карьеру. А из трех оставшихся сейчас играю только я. Двое не проходят в состав. Через неделю поедем в Испанию на 12 дней. Сыграем три спарринга — и домой. Последний тест перед сезоном — игра с «Хаммарбю» в Швеции. Чемпионат начнем игрой с ХИКом 5 апреля», — приводит слова Рудакова «Чемпионат».

Уроженец Петербурга сыграл в РПЛ всего один матч за «Ростов». С 2022 года он находится в аренде в «Хонке», где сыграл 26 матчей и пропустил 26 мячей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007191-rossijskij-vratar-rasskazal-kak-nachal-sezon-v-roli-kapitana-v-klube-finlyandii.html
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский вратарь в Финляндии заявил, что отношение к нему за год не изменилось