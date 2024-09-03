Лев Данг — об игре в Лаосе: «Тренер говорит: «Зачем вы здесь тренировались? Тут мыли коров и быков»

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» рассказал об игре в чемпионате Лаоса по футболу.

— Расскажу, как было. Есть тренировочное поле, оно отвратительное, с кочками, ямами. Плюс в Лаосе очень жарко и сухо. Возможно, несколько месяцев не бывает дождей. Соответственно, прыгать больно. Был только один участок поля, где оказалось мягко и скользко, какая-то лужа.

Тренера вратарей в клубе не было, поэтому я работал вместо него. Пошли тренироваться в эту лужу. Поделали упражнения — все в грязи. Возле поля лежал шланг. Втроем отмылись от грязи, а дальше приходит главный тренер и говорит: «Зачем вы здесь тренировались? Тут мыли коров и быков».

Я просто в шоке: «А что, раньше нельзя было сказать?» Это моя байка номер один. Вообще не жалею о том, что у меня был такой период в жизни. Есть что рассказать друзьям, детям, — сказал Данг «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».