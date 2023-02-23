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Сегодня, 11:15

Российский вратарь в Финляндии заявил, что отношение к нему за год не изменилось

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Единственный россиянин в чемпионате Финляндии голкипер Максим Рудаков, выступающий за клуб «Хонка», рассказал о жизни в стране.

«Один раз только ко мне подходили журналисты прошлой весной, но я сказал, что не хочу говорить на эти темы. Больше не расспрашивали. Изменилось ли отношение со стороны местных за год? Нисколько. Как было отличным, так и осталось. Нет проблем. Экипировщик, с которым у меня контракт, продолжает поставлять перчатки. Вроде бы мелочь, но тоже говорит об отношении. Мне комфортно здесь», — приводит слова Рудакова «Чемпионат».

27-летний вратарь перешел в «Хонку» в 2022 году.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007265-rossijskij-vratar-v-finlyandii-za-god-otnoshenie-ko-mne-niskolko-ne-izmenilos.html
Футбол
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