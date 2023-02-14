Российский защитник Морозов может начать выступать за сборную Израиля

Спортивный директор сборной Израиля Иосси Бенаюн и главный тренер национальной команды Алон Хазан наблюдают за игрой нового защитника иерусалимского «Бейтара» Григория Морозова, сообщает walla.co.il.

28-летний российский футболист имеет также и израильский паспорт и может выступать за национальную сборную страны.

До приезда Морозова в «Бейтар» руководители сборной Израиля наблюдали за выступлениями защитника.

В отборочном турнире ЧЕ-2024 сборная Израиля выступит в одной группе с командами Швейцарии, Румынии, Косово, Белоруссии и Андорры.

Эли Швидлер