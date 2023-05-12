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Сегодня, 21:03

Источник: Сулейманова дисквалифицировали в Израиле на 10 матчей

Виктория Кравченко
Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Global Look Press
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Российский футболист «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов был дисквалифицирован на 10 матчей, сообщает Ynet со ссылкой на Федерацию футбола Израиля.

Игрок стал участником драки, которая произошла после матча чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (1:2). Сулейманов дал пощечину полузащитнику соперников Долеву Хазизу.

По данным источника, после этого случая «Хапоэль» отказался от выкупа Сулейманова у «Краснодара».

Также дисквалификацию от 2 до 15 матчей получили еще несколько участников потасовки. Оба клуба оштрафованы за драку, использование болельщиками файеров и расистских кричалок.

23-летний Сулейманов выступает за израильский клуб на правах аренды из «Краснодара». В текущем сезоне он провел 35 матчей в составе «Хапоэля», забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

После 34 туров «Маккаби» Хайфа с 78 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, опережая «Хапоэль» Беэр-Шева на 4 очка.

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
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