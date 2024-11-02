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Сегодня, 07:43

Аморим: «Нет ни одного болельщика «Спортинга», который хотел больше меня, чтобы я остался до конца сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим после победы над «Эштрелой» (5:1) в матче 10-го тура чемпионата Португалии отметил, что за последние месяцы к нему обращались многие клубы, а не только «Манчестер Юнайтед».

«За последние месяцы я получил предложения от многих клубов... но клуб, который я ждал, был «Манчестер Юнайтед». Сейчас нет ни одного болельщика «Спортинга», который хотел больше меня, чтобы я остался до конца сезона в команде. Но это было невозможно», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Аморима в своих соцсетях.

Ранее Аморим отметил, что английский клуб отказал ему в просьбе остаться в «Спортинге» до конца сезона, после чего присоединиться к «МЮ».

В пятницу, 1 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером команды. 39-летний специалист возглавит команду 11 ноября.

Рубен Аморим. «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим

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