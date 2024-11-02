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Сегодня, 02:25

Аморим хотел отложить свой переход в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото Reuters
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим после победы над «Эштрелой» (5:1) в матче 10-го тура чемпионата Португалии прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».

«В начале сезона я поговорил с президентом и сказал, что, что бы ни случилось, это мой последний сезон в «Спортинге». Сезон начался очень хорошо, затем появился «Манчестер Юнайтед» и заплатил отступные. Я никогда не спорил с президентом... Поинтересовался у «Манчестер Юнайтед», могу ли я присоединиться к команде в конце сезона. Это было то, чего я хотел, но «МЮ» отказал. Ситуация была «Сейчас или никогда», поэтому мне нужно было принять решение, и я сказал «Да», — приводит PortuGOAL слова Аморима.

В пятницу, 1 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером команды. 39-летний специалист возглавит команду 11 ноября.

Рубен Аморим. «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим

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