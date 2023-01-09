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Сегодня, 10:20

Главный тренер «Аль-Насра»: «Трансфер Роналду напоминает мне переход Пеле в клуб из США»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия сравнил переход португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовскую команду с трансфером легендарного нападающего Пеле из «Сантоса» в «Нью-Йорк Космос».

«Трансфер Роналду в Саудовскую Аравию немного напоминает то, как Пеле переходил в клуб из США», — приводит слова Гарсии L'Equipe.

Пеле перешел в «Нью-Йорк» из «Сантоса» в 1975 году. Он сыграл в американской команде 64 матча и забил 37 голов. 1 октября 1977 года бразилец завершил карьеру.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).

Криштиану Роналду
Пеле
ФК Аль-Наср
ФК Сантос
Руди Гарсия
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