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Сегодня, 14:10

Русский колумбиец получил бронзу чемпионата Южной Америки

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Рохас Федорущенко (верхний ряд, крайний справа среди вратарей).
Фото Соцсети
Алексей Рохас Федорущенко.
Фото Соцсети
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17-летний вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко стал бронзовым призером юниорского чемпионата Южной Америки (U20).

Как сообщал «СЭ», отец этого голкипера — колумбиец, а мать — русская. Живет семья в Англии. Алексей вправе выступать за сборные Колумбии, России и Англии. Он прошел просмотр в командах всех трех стран, но в итоге выбрал колумбийскую. В ее составе он и занял третье место в закончившемся в воскресенье турнире.

Алексей Рохас Федорущенко. Фото Соцсети
Алексей Рохас Федорущенко.
Фото Соцсети

Чемпионат выиграли бразильцы, второе место досталось уругвайцам.

Через три месяца Рохас Федорущенко в составе той же сборной Колумбии отправится на юниорский чемпионат мира (U20). Он пройдет с 20 мая по 11 июня в Индонезии.

Алексей Рохас Федорущенко. В лондонском «Арсенале» есть вратарь для сборной России. Пока он выступает за... Колумбию

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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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