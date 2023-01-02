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Сегодня, 18:57

Руй Витория считает, что «Аль-Наср» никогда не будет клубом масштаба, соответствующего масштабу Криштиану Роналду

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Аль-Насра» Руй Витория высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.

«Мне кажется, что сегодня этот клуб отличается от того, в котором я работал. У него улучшилась структура, но, конечно, он никогда не будет клубом масштаба, соответствующего масштабу Криштиану Роналду. Или, лучше сказать, никогда не будет клубом такого масштаба, как те клубы, в которых Криштиану играл на протяжении всей своей карьеры. Его переход может быть очень важным для футбола в Саудовской Аравии, это привлечет внимание к этой стране и к футболу. Возможно, это хороший маркетинговый ход, но я не знаю, будет ли этот трансфер успешным. Мне любопытно посмотреть», — сказал Витория.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Его соглашение с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года. Отмечалось, что 37-летний футболист будет получать зарплату в размере 200 миллионов евро в год.

Источник: https://www.noticiasaominuto.com/desporto/2143647/al-nassr-melhor-estruturado-mas-nunca-sera-um-clube-a-dimensao-de-cr7
Криштиану Роналду
Футбол
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