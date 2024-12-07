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Сегодня, 20:30

«Сабах» под руководством Березуцкого поделил очки с «Карабахом»

Алина Савинова
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«Сабах», который тренирует россиянин Василий Березуцкий, сыграл вничью с «Карабахом» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Азербайджана — 1:1.

«Совы» впервые под руководством Березуцкого не сумели одержать победу. До этого команда 42-летнего российского специалиста обыграла «Сабаил» (1:0) в чемпионате страны и «Туран» (2:2, по пенальти 3:1) в Кубке Азербайджана.

«Сабах» с 23 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице азербайджанской премьер-лиги.

Березуцкий стал главным тренером «Сабаха» 25 ноября, подписав контракт сроком на 2,5 года.

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Василий Березуцкий
Футбол
ФК Карабах
ФК Сабах
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