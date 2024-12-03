Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:59

«Сабах» под руководством Березуцкого обыграл «Туран» Бердыева

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сабах», который тренирует россиянин Василий Березуцкий, вышел в 1/4 финала Кубка Азербайджана.

Команда из Баку обыграла «Туран» -2:2 (3:2) по пенальти. Это стало второй победой россиянина за 2 матча во главе «Сабаха». «Туран» возглавляет бывший тренер команд РПЛ Курбан Бердыев.

Березуцкий стал главным тренером «Сабаха» 25 ноября, подписав контракт сроком на 2,5 года. Под руководством 42-летнего специалиста клуб провел 1 матч чемпионата Азербайджана, где одержал победу.

Бердыев работает в «Туране» с июня 2024 года. 72-летний тренер наиболее известен по работе с казанским «Рубином», «Ростовом», махачкалинским «Динамо» и другими российскими клубами.

Василий Березуцкий
ФК Сабах
Курбан Бердыев
Читайте также
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя