Сампаоли: «Если бы «Золотой мяч» всегда присуждался Месси, это было бы нормально»

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Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заслужил все полученные им «Золотые мячи».
«Если бы «Золотой мяч» всегда присуждался Месси, это было бы нормально. Карим Бензема — игрок, который заслужил эту награду, потому что он сыграл решающую роль в успехе «Реала». Если Лео опять дадут «Золотой мяч», ничего нельзя сказать, потому что он лучший в мире», — цитирует Marca Сампаоли.
Месси трижды становился обладателем «Золотого мяча» по версии France Football (2009, 2019, 2021), а также четыре раза получал награду лучшему футболисту года по версии ФИФА (2010, 2011, 2012, 2015).
Церемония вручения «Золотого мяча» по версии издания France Football 2022 года состоится сегодня, 17 октября.