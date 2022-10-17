Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:44

Сампаоли: «Если бы «Золотой мяч» всегда присуждался Месси, это было бы нормально»

Алина Савинова

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заслужил все полученные им «Золотые мячи».

«Если бы «Золотой мяч» всегда присуждался Месси, это было бы нормально. Карим Бензема — игрок, который заслужил эту награду, потому что он сыграл решающую роль в успехе «Реала». Если Лео опять дадут «Золотой мяч», ничего нельзя сказать, потому что он лучший в мире», — цитирует Marca Сампаоли.

Месси трижды становился обладателем «Золотого мяча» по версии France Football (2009, 2019, 2021), а также четыре раза получал награду лучшему футболисту года по версии ФИФА (2010, 2011, 2012, 2015).

Церемония вручения «Золотого мяча» по версии издания France Football 2022 года состоится сегодня, 17 октября.

    
    

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2022/10/17/634d3b9ae2704ec7548b4596.html
Карим Бензема
Лионель Месси
Хорхе Сампаоли
5
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Гол Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон»