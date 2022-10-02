«Иднепендьенте дель Валье» обыграл «Сан-Паулу» в финале Южноамериканского кубка, бразильцы закончили матч вдевятером

Бразильский «Сан-Паулу» проиграл эквадорскому «Индепендьенте дель Валье» в финале Южноамериканского кубка — 0:2.

В составе «Индепендьенте» отличились Брайан Диас и Лоренцо Фаравелли.

«Сан-Паулу» закончил матч вдевятером: на 90+3-й минуте вторую желтую карточку получил Хонатан Каллери, а еще три минуты спустя прямую красную карточку заработал Диего.

«Индепендьенте дель Валье» выиграл Южноамериканский кубок во второй раз в истории. В первый раз эквадорский клуб стал обладателем трофея в 2019 году.