«Иднепендьенте дель Валье» обыграл «Сан-Паулу» в финале Южноамериканского кубка, бразильцы закончили матч вдевятером

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Бразильский «Сан-Паулу» проиграл эквадорскому «Индепендьенте дель Валье» в финале Южноамериканского кубка — 0:2.
В составе «Индепендьенте» отличились Брайан Диас и Лоренцо Фаравелли.
«Сан-Паулу» закончил матч вдевятером: на 90+3-й минуте вторую желтую карточку получил Хонатан Каллери, а еще три минуты спустя прямую красную карточку заработал Диего.
«Индепендьенте дель Валье» выиграл Южноамериканский кубок во второй раз в истории. В первый раз эквадорский клуб стал обладателем трофея в 2019 году.
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