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Сегодня, 12:50

Сантуш назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана

Алина Савинова
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Португальский специалист Фернанду Сантуш возглавил сборную Азербайджана, сообщает пресс-служба Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Отмечается, что перед специалистом поставлена цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе чемпионата Европы-2028.

Последним местом работы 69-летнего Сантуша был турецкий «Бешикташ», из которого он был уволен в апреле 2024 года. До этого португалец тренировал сборные Польши (2023), Португалии (2014-2022) и Греции (2010-2014). Португальская команда под его руководством стала чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Сантуш также возглавлял такие команды, как ПАОК, «Бенфика», АЕК, «Спортинг», «Порту», «Панатинаикос», «Эштрела» и «Эшторил-Прая». Он четырежды признавался тренером года в чемпионате Греции.

Источник: https://www.affa.az/index.php/news/affa-craiyy-komitsinin-onlayn-formatda-iclas-keirilib/75898
Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Фернанду Сантуш
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