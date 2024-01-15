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15 января, 23:03

Сарину Вигман во второй раз подряд признали лучшим тренером года в женском футболе по версии ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сарина Вигман, возглавляющая сборную Англии, признана лучшим тренером 2023 года в женском футболе на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023.

Церемония проходит в Лондоне 15 января. Вигман выиграла эту награду во второй раз подряд. Также ранее ее признавали лучшим тренером 2020 года.

В 2023 году сборная Англии под руководством Вигмана завоевала серебро на чемпионате мира. В финале англичанки проиграли Испании (0:1).

Кроме того, ФИФА назвала женскую символическую сборную лучших игроков 2023 года:

Голкипер: Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед», сборная Англии)

Защитники: Люси Бронз («Барселона», Англия), Ольга Кармона («Реал», Испания), Алекс Гринвуд («Манчестер Сити», Англия)

Полузащитники: Айтана Бонмати («Барселона», Испания), Элла Тун («Манчестер Юнайтед», Англия), Кейра Уолш («Барселона», Англия)

Нападающие: Лорен Джеймс («Челси», Англия), Сэм Керр («Челси», Австралия), Алекс Морган («Сан Диего Вейв», США), Алессия Руссо («Манчестер Юнайтед»/«Арсенал», Англия).

Женская символическая сборная 2023 года.
Фото FIFPro

 

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