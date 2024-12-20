Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

20 декабря, 23:44

Сарычев считает ошибочным решение РФС не переходить под юрисдикцию АФК

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок московского «Торпедо» и лучший вратарь СССР 1991 года Валерий Сарычев прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.

Экс-футболист с 1992 года живет в Южной Корее, а сейчас работает в клубе второй лиги страны «Чхонан Сити».

«Наверное, то, что не перешли — все-таки это ошибка. С точки зрения уровня футбола я считаю, что как минимум пять команд очень конкурентоспособны на мировом уровне — Австралия, Корея, Япония, Иран и Саудовская Аравия. Это не слабый уровень, наши их не обыграют. Что касается инфраструктуры, уровень хороший. Корея не остановилась на уровне ЧМ-2002. Никто не говорил, что этого достаточно, строятся новые стадионы на 20-25 тысяч», — цитирует Сарычева «РБ Спорт».

Бывший вратарь — четырехкратный чемпион Южной Кореи и победитель Кубка чемпионов азиатских стран. Он имеет российское и корейское гражданство.

Источник: РБ Спорт
2
РФС
Сборная России по футболу
Валерий Сарычев
Читайте также
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России-2025
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Футболист «Зенита» Глушенков посетил пляж на Мальдивах в женской одежде
Сегодня
Вчера
Неделя