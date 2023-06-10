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Зарубежные

Сегодня, 11:04

Саудовские клубы хотят подписать полузащитника Моутинью

Ана Горшкова
Корреспондент
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Саудовские клубы рассматривают подписания полузащитника Жоау Моутинью в качестве свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры ведутся, все зависит от игрока. У Моутинью есть несколько вариантов, и он примет решение в ближайшее время.

3 июня «Вулверхэмптон» сообщил, что Моутинью покинет клуб на правах свободного агента. 36-летний игрок с 2018 года играл за команду. На его счету 212 матчей, 5 голов и 25 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: Фабрицио Романо
Жоау Моутинью
Футбол
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