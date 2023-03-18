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Зарубежные

Сегодня, 15:42

Сборная Хорватии продлила контракт с Даличем

Виталий Косик
Корреспондент
Златко Далич.
Фото Global Look Press
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Сборная Хорватии продлила контракт с действующим тренером национальной команды Златко Даличем, сообщает пресс-служба Хорватской футбольной ассоциации.

Его новое соглашение рассчитано до конца отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

«Я благодарю президента Кустича и всю ассоциацию за большое доверие, а также за поддержку, которую оказывают в моей работе с национальной сборной. Я много раз указывал, что эта работа — самая большая честь и самое большое удовольствие, которое я могу получить», — приводит слова Далича пресс-служба ассоциации.

Далич работает в сборной Хорватии с 2017 года.

Под его руководством команда заняла второе место на чемпионате мира-2018 и третье — на ЧМ-2022.

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Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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