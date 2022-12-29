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Зарубежные

Сегодня, 21:03

Сборная Казахстана отменила февральский сбор в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил об отмене февральского сбора команды.

Ранее Адиев рассказывал, что команда планирует провести учебно-тренировочный сбор в феврале в Турции.

«У нас было желание провести в феврале сбор в Турции. Но поскольку он не попадает под даты ФИФА, а игроки задействованы в подготовках в своих клубах, мы решили отказаться от недельного сбора. Соберемся в марте перед отборочными играми. Все это время наш тренерский штаб будет находиться и в Алмате, и в Турции. Будем отслеживать, в каком состоянии находятся футболисты. Конечно, посмотрим на Алипа, Зайнутдинова и Быстрова», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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