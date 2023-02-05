Сборная Португалии поздравила Роналду с 38-летием

Официальный аккаунт сборной Португалии в соцсетях поздравил нападающего «Аль-Насра» и национальной команды с днем рождения.

Сегодня, 5 февраля, португальскому форварду исполнилось 38 лет.

«Лучшему футболисту в истории сегодня исполнилось 38 лет! С днем рождения, капитан!» — написано в сообщении пресс-службы.

38-летний португалец забил за свою национальную команду 118 голов за 198 матчей и является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.