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Сегодня, 15:31

Сборная Португалии поздравила Роналду с 38-летием

Виталий Косик
Корреспондент
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Официальный аккаунт сборной Португалии в соцсетях поздравил нападающего «Аль-Насра» и национальной команды с днем рождения.

Сегодня, 5 февраля, португальскому форварду исполнилось 38 лет.

«Лучшему футболисту в истории сегодня исполнилось 38 лет! С днем рождения, капитан!» — написано в сообщении пресс-службы.

38-летний португалец забил за свою национальную команду 118 голов за 198 матчей и является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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