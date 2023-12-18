Сборную Латвии по футболу может возглавить итальянец

Как стало известно «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды Латвии является Паоло Николато, ранее занимавший аналогичную должность в молодежной сборной Италии.

Специалист, которому 21 декабря исполнится 57 лет, отработал со «Скуадрой адзуррой» два цикла чемпионата Европы, а в отставку ушел в конце прошлого лета.

До этого Николато тренировал сборные Италии U19 и U20: с первой стал серебряным призером чемпионата Европы, со второй занял четвертое место на чемпионате мира для такой возрастной категории.