«Селтик» победил «Рейнджерс» и досрочно стал чемпионом Шотландии

«Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Шотландии — 2:1.

У хозяев голы забил Мэтт О'Райли, отличившийся на 35-й минуте. Еще один гол был записан на игрока соперников Джон Ландстрема (38). Гости ответили забитым мячом Сириля Дессерса (40)

«Селтик» набрал 87 очков и досрочно стал чемпионом Шотландии за два тура до конца национального первенства. Бело-зеленые завоевали титул в 54-й раз в истории. «Рейнджерс» располагается на второй строчке (81 очко).