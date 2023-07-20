Агент Селюк — о возможной работе Черчесова в Саудовской Аравии: «Если возьмут, будет хорошо»

Российский агент Дмитрий Селюк назвал ожидаемой отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«После первого тайма 0:3 Фарерам, было ясно, что его уволят. Какое будущее? Думаю, что в Россию вернется, а куда ему еще возвращаться?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

Также он предположил, может ли Черчесов продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия? Ну, уже туда забрали Жезуса и других топовых тренеров. Но если возьмут будет хорошо. Почему нет?» — добавил агент.

«Ференцварош» объявил об отставке Черчесова после поражения венгерской команды от «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (0:0, 0:3). Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года.