Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:40

Агент Селюк — о возможной работе Черчесова в Саудовской Аравии: «Если возьмут, будет хорошо»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский агент Дмитрий Селюк назвал ожидаемой отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«После первого тайма 0:3 Фарерам, было ясно, что его уволят. Какое будущее? Думаю, что в Россию вернется, а куда ему еще возвращаться?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

Также он предположил, может ли Черчесов продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия? Ну, уже туда забрали Жезуса и других топовых тренеров. Но если возьмут будет хорошо. Почему нет?» — добавил агент.

«Ференцварош» объявил об отставке Черчесова после поражения венгерской команды от «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (0:0, 0:3). Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005225537_selyuk__o_vozmojnoy_rabote_cherchesova_v_saudovskoy_aravii_esli_vozmut_budet_horosho
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
Дмитрий Селюк
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к жизни с протезами
Минеев рассказал, что будет делать, если встретит Усика на фронте: «Стрелять»
МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска
Сообщения о новом взрыве на Крымском мосту спровоцировали гнев среди россиян
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин — об отставке Черчесова: «Он без работы не останется»

Когда стартуют ведущие европейские чемпионаты по футболу