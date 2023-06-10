Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:14

Селюк: «Роналду никому не нужен, в Саудовской Аравии он и завершит карьеру»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский агент Дмитрий Селюк предположил, где аргентинский нападающий Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду могут завершить карьеру.

«Никто не знает, как Месси себя чувствует физически. Уйти правильно и вовремя — это важный фактор. Он может уйти в «Барселону» и завершить красиво карьеру там. А, учитывая, что он аргентинец, может завершить карьеру в Америке. Тут гадание на кофейной гуще, он может остаться там жить, а может вернуться в Барселону. Это вопрос не футбола, а продолжения жизни. Роналду? Он никому не нужен, там и закончит в Саудовской Аравии. Бекхэм мечтал собрать в своей команде Месси и Роналду? А почему нет? Это уже не футбол, а рекламные вещи. Что один, что другой дают потрясающие деньги от рекламы, если они будут вместе, то от этого выиграет только команда, где они будут», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

7 июня Месси объявил, что продолжит карьеру в американском «Интер Майами». Ранее 35-летний аргентинец выступал за «ПСЖ», с которым у него этим летом завершается контракт. Роналду зимой 2023 года перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003413647/1005154034_selyuk_ronaldu_nikomu_ne_nujen_on_tam_i_zakonchit_v_saudovskoy_aravii
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
Дмитрий Селюк
1
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболисты сборной Афганистана в знак протеста покинули поле во время матча Кубка ЦАФА

Мостовой объяснил, почему чемпионат Саудовской Аравии не станет топ-лигой