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Сегодня, 18:43

Селюк прокомментировал обвинения в адрес Это`О в организации договорных матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о том, что президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это`О занимается организацией договорных матчей.

«Это подковерные игры, которые в борьбе за пост президента Федерации ведутся. То есть, его хотят сместить на посту. Это`О имеет определенный авторитет в европейском футболе, разумеется, если это уже ушло в СМИ, то какие-то данные по нему есть», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Ранее в Sport News Africa появилась информация о том, чтоЭто`О подозревается в организации договорных матчей на основании аудиозаписи телефонного разговора.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11004059-selyuk-otreagiroval-na-sluhi-ob-uchastii-etoo-v-dogovornyh-matchah-v-kamerune.html
Самюэль Это`О
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Это'О подозревают в причастности к договорным матчам