6 ноября, 20:45

Семь тренеров номинированы на приз The Best от ФИФА

Ана Горшкова
Корреспондент

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинантов на приз The Best лучшему тренеру года.

На награду претендуют Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль»).

В 2024 году Карло Анчелотти, на тот момент возглавлявший «Реал», был признан лучшим тренером.

Голосование на сайте ФИФА продлится до 28 ноября.

Источник: ФИФА
3

  • Кариока_двойка.

    А где Валера?

    07.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Абуезидыча нет

    06.11.2025

  • serkonol

    энрике

    06.11.2025

