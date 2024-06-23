Семин: «Бердыеву в Азербайджане будет сложно конкурировать с другими командами»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Курбана Бердыева в азербайджанский «Туран».

«Бердыев — это тренер с большим опытом и большой квалификацией, но в Азербайджане сложно конкурировать с «Карабахом», там очень сильный тренер и очень хорошая организация. Если Бердыев сможет составить конкуренцию, это будет неплохо. Но я не знаю, сможет ли команда выйти на международный уровень. Есть же еще «Нефтчи», очень серьезный клуб. Бердыев добился всего, с его знаниями клуб будет играть лучше», — приводит Metaratings слова Семина.

Бердыев подписал контракт с «Тураном» по схеме «2+1».