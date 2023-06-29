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Сегодня, 16:08

Сенников не считает, что лига Саудовской Аравии станет чемпионатом звезд

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Дмитрий Сенников высказался о массовом отъезде игроков в Саудовскую Аравию.

«Я не считаю, что это звоночек для европейского футбола. Это просто такой период. Думаю, это временно. В Китае тоже пытались сделать что-то подобное, но не получилось ведь. Карраско тот же играл там, но вернулся в итоге в «Атлетико». Много звезд в Китае играло. Думаю, что и в ситуации с Саудовской Аравией ничего существенного не произойдет. Думаю, что лига не станет чемпионатом звезд», — приводит «Евро-Футбол» слова Сенникова.

В июне в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии перешел французский форвард Карим Бензема. В конце декабря 2022 года нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», за который он провел уже 19 матчей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004974409/1005181465_sennikov_liga_saudovskoy_aravii_ne_stanet_chempionatom_zvezd
Дмитрий Сенников
Футбол
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