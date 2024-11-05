«Сентрал Кост Маринерс» и «Шанхай Шэньхуа» проведут матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на «Сентрал Кост Стэдиум» в Госфорде (Австралия) и начнется в 11.00 по московскому времени.

В прямом эфире в России трансляция матча «Сентрал Кост Маринерс» — «Шанхай Шэньхуа» доступна на телеканале «Старт» (по подписке). Также встречу покажет онлайн-кинотеатр «Иви».

В эй-лиге Австралии «Сентрал Кост Маринерс» занимает 8-е место с 3 очками в 3 турах. «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого стал вторым в суперлиге Китая с 77 очками в 30 матчах.