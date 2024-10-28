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Сегодня, 16:51

Брызгалов — о характере Макгиди: «Если что-то не получалось, Эйден мог взять и просто повыбивать все мячи на трибуны»

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Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов в разговоре с «СЭ» отреагировал на завершение карьеры Эйдена Макгиди.

«Он был игрок высокого уровня, его дриблинг и скорость принятия решения — это топ! Мне на тренировках было тяжело против него. Чем он запомнился? Он очень сильно психовал на тренировках. Если что-то не получалось, Эйден мог взять и просто повыбивать все мячи на трибуны», — сказал Брызгалов «СЭ».

Последним клубом 38-летнего ирландца стал шотландский «Эр Юнайтед».

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Также он играл за «Селтик», «Эвертон», «Шеффилд Уэнсдей», «Престон», «Сандерленд» и другие клубы. За сборную Ирландии Макгиди провел 92 матча и забил 5 голов.

(Дарик Агаларов)

Сергей Брызгалов
Эйден Макгиди
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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